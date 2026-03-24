Durante el bloque 3 del debate presidencial 2026, dedicado a integridad pública y lucha contra la corrupción, los candidatos Alfonso López-Chau, Álex Gonzáles y José Williams expusieron sus propuestas para enfrentar actos ilícitos en el Estado.

El intercambio se desarrolló como parte de la primera jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

López-Chau propone sistema anticorrupción autónomo

El candidato Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, inició las intervenciones señalando que la corrupción genera pérdidas millonarias al Estado y afecta servicios básicos para la población.

“La corrupción nos roba cada año unos 30 000 000 de soles. Podría servir para proveer de agua y desagüe a millones de peruanos”, afirmó durante su intervención.

El postulante planteó la implementación de una estructura institucional independiente.

“No me va a temblar la mano para implementar un sistema integral anticorrupción con autonomía real, autoridades elegidas por concurso público y sin dependencia del gobierno”, sostuvo.

Gonzáles plantea uso de tecnología para combatir mafias

Durante su turno, el candidato Álex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde, afirmó que la corrupción está vinculada a problemas en sectores como salud y obras públicas.

“Hay claros mafiosos corruptos que le voy a dar la batalla. Sé cómo hacerlo. Terminarán en la cárcel”, declaró.

Asimismo, propuso incorporar herramientas tecnológicas para evitar irregularidades en el Estado.

“Propongo sistematizar todos los procesos de adquisición del Estado. Hay tecnología moderna para combatir la corrupción”, señaló durante el debate.

El candidato también cuestionó el funcionamiento de comisiones anticorrupción existentes.

“Son comisiones pro café, pro estudios técnicos y el Perú de a pie sufre la corrupción”, manifestó.

Williams propone muerte civil y recuperación de activos

El candidato José Williams, de Avanza País, planteó sanciones severas contra funcionarios que incurran en actos ilícitos.

“Propongo muerte civil para quienes le roban al país, cárcel efectiva para los corruptos y recuperación inmediata de activos”, indicó durante su intervención.

Asimismo, señaló que su propuesta incluye supervisión permanente en la ejecución de proyectos públicos.

“En mi gobierno el dinero estará en las obras, no en la cuenta bancaria de los corruptos”, afirmó.

Cruce entre candidatos incluye cuestionamientos personales

Durante el intercambio, el candidato José Williams cuestionó públicamente a López-Chau por procesos judiciales relacionados con su gestión como rector universitario.

“Quiero preguntarle al señor López-Chau… tiene procesos penales en giro ante la fiscalía anticorrupción por su gestión como rector”, sostuvo.

El candidato López-Chau respondió que varias de las denuncias ya habrían sido archivadas.

“Varias de esas denuncias han sido ya canceladas”, indicó.