Pedro Pablo Kuczynski anunció su precandidatura al Senado dentro de Fuerza y Libertad, espacio liderado por su exministra Fiorella Molinelli.

El exmandatario afirmó haber sido “víctima de persecución desde el inicio de su gobierno”, y su retorno se suma a un panorama electoral marcado por rostros conocidos de la política y el entretenimiento.

A este escenario también ingresaron exministros de Dina Boluarte, quienes formalizaron su participación en partidos con presencia nacional.

Algunas figuras que ya oficializaron sus precandidaturas

  • Pedro Pablo Kuczynski, precandidato al Senado por Fuerza y Libertad.
  • César Vásquez, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.
  • César Sandoval, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.
  • Morgan Quero, aspirante a la presidencia por Ciudadanos por el Perú (con impedimento por su fecha de afiliación).
  • Juan José Santiváñez, precandidato en representación del oficialismo.
  • Flor Polo, precandidata al Congreso por Somos Perú.
  • Juan Manuel Vargas, figura mediática incorporada a Somos Perú.
  • José Luis ‘Puma’ Carranza, incorporación reciente a Somos Perú.

