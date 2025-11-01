Pedro Pablo Kuczynski anunció su precandidatura al Senado dentro de Fuerza y Libertad, espacio liderado por su exministra Fiorella Molinelli.

El exmandatario afirmó haber sido “víctima de persecución desde el inicio de su gobierno”, y su retorno se suma a un panorama electoral marcado por rostros conocidos de la política y el entretenimiento.

A este escenario también ingresaron exministros de Dina Boluarte, quienes formalizaron su participación en partidos con presencia nacional.

Algunas figuras que ya oficializaron sus precandidaturas

Pedro Pablo Kuczynski, precandidato al Senado por Fuerza y Libertad.

César Vásquez, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.

César Sandoval, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.

Morgan Quero, aspirante a la presidencia por Ciudadanos por el Perú (con impedimento por su fecha de afiliación).

Juan José Santiváñez, precandidato en representación del oficialismo.

Flor Polo, precandidata al Congreso por Somos Perú.

Juan Manuel Vargas, figura mediática incorporada a Somos Perú.

José Luis ‘Puma’ Carranza, incorporación reciente a Somos Perú.