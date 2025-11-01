Pedro Pablo Kuczynski anunció su precandidatura al Senado dentro de Fuerza y Libertad, espacio liderado por su exministra Fiorella Molinelli.
El exmandatario afirmó haber sido “víctima de persecución desde el inicio de su gobierno”, y su retorno se suma a un panorama electoral marcado por rostros conocidos de la política y el entretenimiento.
A este escenario también ingresaron exministros de Dina Boluarte, quienes formalizaron su participación en partidos con presencia nacional.
Algunas figuras que ya oficializaron sus precandidaturas
- Pedro Pablo Kuczynski, precandidato al Senado por Fuerza y Libertad.
- César Vásquez, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.
- César Sandoval, precandidato al Congreso por Alianza para el Progreso.
- Morgan Quero, aspirante a la presidencia por Ciudadanos por el Perú (con impedimento por su fecha de afiliación).
- Juan José Santiváñez, precandidato en representación del oficialismo.
- Flor Polo, precandidata al Congreso por Somos Perú.
- Juan Manuel Vargas, figura mediática incorporada a Somos Perú.
- José Luis ‘Puma’ Carranza, incorporación reciente a Somos Perú.
