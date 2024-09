El Ministerio Público decidió no iniciar diligencias preliminares contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’, a pesar de la denuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada ordenó el archivo del caso, aunque aclaró que esta decisión es “cosa decidida” y podría reabrirse si surgen nuevos elementos probatorios o se detecta una investigación deficiente.

Juan José Santiváñez presenta denuncia penal contra Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, ha interpuesto una denuncia penal contra Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’, por la presunta comisión del delito de organización criminal, falsificación de documentos, fraude, y otros delitos relacionados.

La denuncia invoca el derecho a la tutela efectiva y se basa en la presunta participación de Izquierdo en varios delitos tipificados en el Código Penal.

Juan José Santiváñez sobre audios: “no contiene mi voz, no es mi voz, no soy yo”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a negar que su voz aparezca en los audios presentados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, los cuales lo relacionarían con presuntas irregularidades. El titular del Mininter afirmó que las grabaciones difundidas por Cuarto Poder no corresponden a él y carecen de autenticidad.

“Yo no tengo ningún rabo de paja, señor presidente y señores congresistas, jamás lo he tenido, versus la persona que vive hoy, presumiblemente, a descalificarme o a pretender cuestionar mi integridad moral. No tengo temor a ningún tipo de investigación, y menos a la demostración de que todo lo que se ha atribuido es absolutamente falso”, dijo Juan José Santiváñez

Luego continuó con: “ese audio no contiene mi voz, no es mi voz, no soy yo. Probablemente, los antecedentes del señor, incluso reconocidos por la Corte Suprema, que ya ha anulado pruebas en diversos procesos, sirva de antecedente de su modus operandi, pero yo no tengo ninguno de esos valores negativos. Por tanto, no tengo ninguna cuestión que pueda descalificar mis 25 años de carrera profesional”.