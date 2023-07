Este miércoles 26 de julio continuó la audiencia de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini, por el presunto delito de colusión agravada, por un plazo de 36 meses. La sesión contó con la participación del investigado y su abogado defensor, Gino Dagnino.

Frente al juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, el fiscal Julio Roberto Ormeño Peves sostuvo que en el domicilio de Fernandini Arbulú, durante el allanamiento de su vivienda en San Isidro el último viernes siete del presente mes, se encontraron diversas copias de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en este proceso.

“Se han encontrado (...) 19 juegos de copias completas de declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz N°13-2022; y tres juegos de copias incompletas de declaraciones. (...) ¿Dónde han sido encontradas? en el domicilio del Sr. Mauricio Fernandini”, afirmó el integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP).

El fiscal Freddy Niño Torres, también del EFICCOP, ya había detallado en sesiones anteriores que el N°13-2022 corresponde al aspirante, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara.

Tras lo señalado por el fiscal Ormeño, la defensa legal del experiodista cuestionó que los documentos se hayan encontrado realmente en el inmueble.

“Mi persona participó y estuvo a cargo de la diligencia de allanamiento, no participó en las dos siguientes, pero el abogado defensor no participó en ninguna. (...) No es cierto que se haya insertado documentos”, increpó el representante del Ministerio Público. El comunicador Mauricio Fernandini es investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, en el Fondo Mivivienda, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.