La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial que se deje sin efecto la comparecencia con restricciones otorgada a la exprimera ministra Betssy Chávez y se dicte prisión preventiva en su contra.

El pedido fue elevado al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien fijó la audiencia para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Chávez habría incumplido en varias oportunidades las reglas de conducta que debía observar mientras se enfrentaba al proceso en libertad.

Entre esos puntos figura su ausencia en controles biométricos y en sesiones del juicio oral por el caso vinculado al mensaje del 7 de diciembre de 2022.

La Fiscalía detalla que la exjefa del Gabinete no se presentó a tres controles biométricos ni asistió a cuatro audiencias del proceso, obligaciones incluidas en la medida de comparecencia.