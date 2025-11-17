El congresista Flavio Cruz se refirió a los beneficios económicos que recibirán los parlamentarios en diciembre, luego de que se conociera que estos montos podrían llegar a S/46,900.
Durante una entrevista para Canal N, Cruz mencionó que destina estos ingresos a actividades sociales, especialmente en fechas festivas como Navidad.
El congresista señaló que busca “devolver al pueblo” parte de esos recursos y estimó que ha utilizado alrededor de S/150 mil en padrinazgos, compras y acciones navideñas desde que asumió su cargo. “Yo tengo una vida resuelta, no necesito enriquecerme con este cargo”, afirmó.
El parlamentario también reconoció la brecha entre los ingresos legislativos y el sueldo promedio de los ciudadanos. Explicó que sus aportes individuales no resuelven esa distancia, pero consideró que representan un gesto simbólico.
Defendió, además, que los trabajadores del Congreso accedan a beneficios por negociación colectiva y evitó plantear que los legisladores queden fuera de estas asignaciones, señalando que el marco administrativo los considera parte de la estructura laboral.
Cruz aprovechó para cuestionar las condiciones de otros trabajadores del Estado, en especial quienes laboran bajo órdenes de servicio o régimen CAS, y pidió avanzar hacia esquemas más estables.
