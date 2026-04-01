Francisco Diez Canseco respondió la pregunta ciudadana durante el debate realizado este martes 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, respecto al sector agrario.

Diez Canseco afirmó que los agricultores recibirán el respaldo necesario para trabajar sus tierras mediante el apoyo de Agrobanco.

“Nosotros vamos a asegurar que tengan los insumos, porque no es plata lo que necesitan los pequeños agricultores”, aseguró.

El candidato de Perú Acción también expresó su respaldo a la promoción de la agricultura orgánica.

“Ustedes pueden contar con un hombre como yo que hace 40 años que levanta la agricultura en el Perú”, manifestó.

Asimismo, Diez Canseco propuso implementar los programas Chamba Z, Chamba 65 y Chamba inclusiva, con el objetivo de cubrir las necesidades de empleo de distintos grupos de la población.

En cuanto a Chamba 65, señaló que está dirigido a “los jóvenes antiguos y acreditados”, a quienes prometió “aumentar la pensión a 550 soles mensuales” y brindar capacitación para acceder a empleos mediante la asociación pública y privada.

Con respecto a Chamba inclusiva, indicó que se trata de un programa destinado a personas con discapacidad, a quienes también se les incrementará la pensión de 150 a 550 soles mensuales.

“Esto no es demagogia, sino perfectamente financiable”, señaló el candidato.