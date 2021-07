En su último mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti se refirió a la forma en cómo se ha desarrollado su gobierno en los últimos meses, y aseveró que un gobernante debe tomar sus decisiones basándose en sus principios y en la honestidad.

“Uno tiene que ser consciente que, al decirle sí a alguna cosa, al mismo tiempo le está diciendo no a otras. No tenemos todos los recursos, el tiempo no es infinito, las finanzas no son infinitas, y por lo tanto tenemos que escoger. Escojamos con valentía, principios, valores, honestidad y aspirando a convocar a todos los que tengan vocación de servicio”, dijo.

Sagasti indicó que el principal objetivo de su gobierno ha sido trabajar por devolverle la confianza y la esperanza a la ciudadanía.

“Si algo hemos hecho en el Gobierno de Transición y Emergencia , es cumplir con lo que prometimos. No hemos prometido nunca lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Esta es la manera de devolverle la esperanza y la confianza a toda la ciudadanía. (…) Espero que hayamos avanzado al menos un poco en esta dirección”, subrayó.

Bicentenario y llamado a jóvenes

Además, Francisco Sagasti señaló que el país aún tiene un largo camino por recorrer en el presente Bicentenario, por lo que exhortó a los jóvenes a seguir trabajando por el bienestar de la sociedad.

“Quisiera convocar a la juventud, a los jóvenes de todas las edades, para que se comprometan y participen activamente en mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y peruanas. Eso implica, entre otras cosas, involucrarse en la vida política”, señaló.

El saliente mandatario Sagasti se despidió citó a sir Geoffrey Vickers, del año 1965, en su último mensaje a la Nación.

Primer mensaje a la Nación de Pedro Castillo

Como se sabe, desde el Congreso y el Ejecutivo se viene ultimando todos los detalles para la ceremonia protocolar por el Bicentenario de la Independencia Nacional, fecha en la que juramentará Pedro Castillo como presidente de la República.

En tanto, el presidente electo Pedro Castillo Terrones jurará al cargo este miércoles 28 de julio para el periodo 2021-2026 y ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante el Congreso de la República.

