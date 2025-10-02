La presidenta Dina Boluarte informó los acuerdos alcanzados en la III sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en Palacio de Gobierno.

Estas medidas fueron aprobadas de manera unánime tras las exposiciones de los representantes de las instituciones participantes.

Entre los puntos aprobados, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continuarán ejecutando acciones conjuntas para combatir la extorsión contra el gremio de transportistas.

Cabe mencionar que el Ministerio del Interior presentará propuestas normativas y legislativas para fortalecer a la Policía Nacional, así como la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumirá varias tareas, como la elaboración de una propuesta legislativa para implementar el Código Penal de Responsabilidad de Adolescentes en Lima Norte y la coordinación con el INPE y el INEI para la realización de un Censo Nacional Penitenciario. Asimismo, el Ministerio de la Mujer trabajará con gobiernos regionales y locales en el fortalecimiento de mecanismos contra la violencia.