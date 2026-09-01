La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) inició contactos con las bancadas de la Cámara de Diputados para abordar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Las reuniones buscan exponer los alcances de la propuesta y recoger las posiciones de los grupos parlamentarios.

Los oficios fueron enviados por el titular del Gabinete, Luis Galarreta, a los voceros de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Ahora Nación. La PCM planteó realizar encuentros de trabajo con cada bancada.

Durante estas reuniones se explicaría el contenido de las facultades solicitadas al Legislativo y las materias en las que el Gobierno pretende intervenir, entre ellas seguridad ciudadana. Galarreta también ha señalado la importancia de mantener espacios de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.

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