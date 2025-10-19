El Poder Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de elaborar una propuesta normativa para otorgar un apoyo económico excepcional a los deudos de las personas fallecidas y a los heridos graves con secuelas derivados de las movilizaciones registradas el 15 de octubre de 2025.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.º 0370-2025-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.

El grupo tiene carácter temporal y se orienta a atender las consecuencias humanas que dejaron los recientes enfrentamientos sociales.

Según la norma, el equipo estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ejercerá la presidencia, junto con delegados del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La Secretaría Técnica podrá convocar, además, a otras entidades estatales que participen como invitadas, con el fin de aportar al análisis y desarrollo de la propuesta.

La conformación multisectorial busca abordar el tema desde diversos enfoques, entre ellos los de derechos humanos, salud pública y protección de poblaciones vulnerables. De esta manera, se espera que la propuesta contemple una mirada integral frente a los hechos ocurridos.

El grupo deberá instalarse en un plazo máximo de dos días hábiles tras la publicación de la resolución. Su periodo de funcionamiento será de diez días hábiles, con la posibilidad de una única prórroga por el mismo tiempo.