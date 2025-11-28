El Ejecutivo aprobó un decreto que autoriza el pago de S/ 16 por hora a los policías que, de forma voluntaria, realicen patrullaje o labores de investigación durante sus días de franco o vacaciones.

El objetivo, según el Gobierno, es reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana aumentando la presencia policial en las calles. El beneficio aplica para oficiales hasta el grado de mayor y suboficiales, con exclusión de los recién egresados, y las jornadas deberán ser de siete horas continuas.

El servicio adicional será voluntario y no podrá coincidir con otras actividades extraordinarias. Los policías en franco podrán realizar hasta 15 días de servicio al mes, mientras que quienes estén de vacaciones podrán acumular hasta 30 días al año, siempre con aptitud médica “A” y en situación de actividad.

El pago tendrá carácter no remunerativo ni pensionable, por lo que no generará cargas sociales ni se integrará al cálculo de otros beneficios laborales.

La organización del servicio estará a cargo de los jefes de región o frentes policiales, quienes supervisarán la convocatoria, el control del personal y el cumplimiento de las jornadas. Las oficinas administrativas deberán verificar los días trabajados para autorizar el desembolso económico, mientras que la Dirección de Recursos Humanos remitirá las listas al Ministerio de Economía y Finanzas para su validación en el sistema estatal correspondiente.

El decreto fue refrendado por el presidente José Jerí, la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

La medida incluye disposiciones para evitar duplicidad de servicios y garantizar que el personal voluntario cumpla el régimen disciplinario vigente.