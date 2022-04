Un día después de haber llegado a una especie de “tregua” con dirigentes transportistas y agricultores de Huancayo para detener el paro agrario, el Gobierno se lavó las manos por las muertes que se dieron durante las protestas.

Y pese a que no existe una investigación final sobre los casos, el ministro Alfonso Chávarry (Interior) aseguró que “las muertes no fueron por parte de la Policía”, mientras que el premier Aníbal Torres afirmó que “los fallecidos no son como consecuencia de la acción de la Policía”.

Incluso, apelaron a un discurso de “personas infiltradas” y “desestabilizadoras” durante las protestas, intentando así quitar importancia a las cuatro muertes reportadas.

SIN CULPA

En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo que la Policía se manejó con “mucho tino” a fin de evitar un costo social.

“Se han producido tres muertes, pero no por la Policía, sino dos por accidentes de tránsito y un niño que se ha caído al río”, explicó.

Sobre el menor B.J.P.L de 13 años, afirmó que no tuvo ningún contacto ni se relacionó con la Policía.

Mientras que el ministro Alejandro Salas (Cultura) sostuvo que el menor cayó al río al escapar de la turba armada por los “desestabilizadores”.

Las versiones de los ministros son contradice con la que ofreció José Antonio Pumazunco, padre de menor, pues este contó que un conocido le informó que hubo una trifulca con la Policía y que fueron perseguidos. “Dos de ellos se metieron al río, ahí es cuando se lo lleva el agua”, relató.

En la misma línea, el jefe del Gabinete Torres aseguró que los fallecidos no son consecuencia de la acción policial.

“Se ha dicho que se ha disparado perdigones, no había tal caso, menos que se disparen otro tipo de balas”, dijo.

A pesar de ellos, existen varios videos durante las protestas que confirman el uso de perdigones.

En los últimos días se registraron protestas en Huancayo. (Foto: : Jheferson Meza @photo.gec)

CONTRADICTORIO

Y pese a que titular del Mininter habló de tres muertes, su colega Roberto Sánchez (Mincetur) se refirió a cuatro.

El también congresista contó que el maestro Jorge Maldonado fue impedido de asistir a su diálisis, motivo por el que falleció.

“A las cuatro familias, nuestro profundo pesar por todo este dolor causado”, indicó.

Minutos después, el ministro Salas habló nuevamente de tres muertes, pero esta vez dio detalles sobre uno de las personas que hasta el momento no ha sido identificado.

“Era una persona que estaba sacando una llanta para ponerla en la pista y prenderla, lamentablemente el camión retrocedió”, relató.

Mientras que, en relación al deceso de Candy Hinostroza, dijo que esta fue atropellada por un camión.

Al respecto, Cristian Salazar, esposo de la docente fallecida, señaló en una radio local que esta fue a marchar para apoyar.

“Ha fallecido luchando. Que no quede impune su muerte. Hago un llamado al presidente Castillo y al Ministerio de la Mujer”, dijo.

En tanto, los ministros usaron un discurso que parecía buscaba minimizar las protestas, pues el ministro Salas aseguró que hubo infiltrados e incluso extranjeros.

En el mismo sentido se pronunció el ministro Félix Chero (Justicia).

“Tenemos respeto por todos los movimientos sociales, siempre hay gente infiltrada que pretende desestabilizar la protesta”, dijo.

Por otro lado, se dio cuenta de que 22 personas fueron detenidas por la Policía y 15 efectivos fueron heridos con piedras.

Cabe precisar que, al cierre de esta edición, el presidente Pedro Castillo no se refirió a los decesos en Huancayo, a pesar de que tuvo dos actividades oficiales, menos aún en sus redes sociales.

Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en Huancayo. Foto: Junior Meza

MEDIDAS POLÉMICAS

El Gobierno respondió en la mesa de diálogo de Huancayo con un torrente de medidas que pueden ser catalogadas de populistas.

Entre las más llamativas se debe citar el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su titular Nicolás Bustamante, de “reestructurar totalmente la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán)”, a pedido de los transportistas que exigen su disolución.

Asimismo, el MTC exoneró a los transportistas mayores de 50 años del examen de reglas de tránsito al momento de revalidar las licencias de categoría A3-E. Sólo se les exigirá un examen médico.

También se ofreció a los transportistas revisar el no pago de peajes en carreteras en mal estado de conservación.

El Ejecutivo desembolsará S/700 millones para la compra de fertilizantes en Bolivia para ser distribuidos entre los agricultores.

Se acordó que el Estado hará el rescate financiero a los cafetaleros que no han podido pagar sus créditos. El Ejecutivo destinará S/200 millones para operativizar esta medida.

Otro compromiso es elevar la extracción de guano de isla de 20 mil toneladas a 100 mil toneladas para ser distribuidas abajo precio en el sector de la agricultura familiar. No se precisaron los plazos en que se concretarán estas disposiciones.

En el ámbito económico, el Gobierno evalúa exonerar temporal mente del IGV al pollo, huevos, fideos, harinas, azúcar y productos cárnicos.

La propuesta está en estudio y sería aprobada esta semana en el Consejo de Ministros.

Se enviará un proyecto de Ley al Congreso.

En cuanto a los combustibles, el Gobierno dispuso exonerar del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina de 84 y 90 octanos y los diéseles en un intento por controlar el precio de estos productos.

El presidente Pedro Castillo explicó que esta medida “va a ayudar al sector Transportes y con ello se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad que ha venido afectando a las familias peruanas”.

El mandatario descartó que el incremento del precio de combustibles sea “culpa” del gobierno, sino que se debe a factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania.