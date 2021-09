El premier Guido Bellido envió una carta notarial a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) a fin de que se rectifique de la denuncia de agresión verbal en su contra, caso contrario, advirtió, la demandaría por difamación. Sin embargo, horas más tarde, el jefe del Gabinete se desistió.

HECHOS

La mañana de ayer, Bellido Ugarte cursó una carta notarial a Chirinos para exigirle que se rectifique -en un plazo de 72 horas- sobre sus declaraciones.

Como se recuerda, la parlamentaria denunció que el premier le dijo: “Solo falta que te violen”.

En la misiva, el premier refirió que la denuncia debe acompañarse de pruebas e, incluso, que esta “debe ser presentada dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho”.

La defensa legal de Bellido está a cargo del abogado Raúl Noblecilla, quien también defiende al líder de Perú Libre, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón.

Inmediatamente, Chirinos respondió con un comunicado, en el que calificó la carta de Bellido como una “amenaza” y una “agresión” más hacia su persona.

“Me reafirmó en todo lo dicho: jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, contestó.

Al respecto, cabe recordar que el legislador José Jerí (Somos Perú-Partido Morado) afirmó que sí hubo comentarios desatinados del premier hacia la parlamentaria.

RETROCEDE

Horas más tarde, el premier se presentó en la Comisión de la Mujer del Congreso y tras recibir críticas de las parlamentarias decidió retroceder.

“Me desisto públicamente de cualquier acción legal respecto a este tema que se ha planteado en la carta notarial”, manifestó.

Sin embargo, dijo que “todo ciudadano tiene derecho a recurrir a recursos legales que amparan sus derechos”.

“Será la Comisión de Ética del Congreso quien llevará a cabo un proceso investigatorio. Con respecto a estos canales, preferiría que sean estos canales donde se pueda ahondar y conocer la verdad del suceso en cuestión”, agregó durante su exposición.

Bellido se mantuvo cabizbajo durante la sesión, aunque por momentos se le notó relajado y sonriendo.

