Durante la primera jornada de su gobierno, Keiko Fujimori designó a Guillermo Shinno como titular del Ministerio de Energía y Minas, sector encargado de regular las políticas de minería, hidrocarburos y electricidad.

Shinno cuenta con formación en ingeniería y gestión empresarial: es ingeniero mecánico por la UNI, tiene un MBA por ESAN y estudios doctorales en Administración de Negocios realizados en ESADE (España) y ESAN (Perú).

Su trayectoria en el sector público incluye los cargos de viceministro de Minas y director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Asimismo, se desempeñó como gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo, además de presidir el directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) e integrar el consejo directivo de la Sucamec.

Su experiencia profesional también incluye cargos ejecutivos en empresas relacionadas con la transmisión eléctrica, así como labores académicas como profesor invitado de ESAN. También, fue gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Con su llegada al Minem, Guillermo Shinno estará al frente de un sector estratégico para la economía nacional, con el desafío de promover inversiones mineras y energéticas.

Entre los principales desafíos que enfrentará Shinno figura la situación financiera de Petroperú. Cabe recordar que el Ministerio de Energía y Minas es uno de los sectores que representa al Estado como accionista de la empresa, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente encabezado por Elmer Cuba.