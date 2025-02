El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, destacó la trayectoria de Julio Demartini y consideró positiva su posible designación como embajador del Perú en el Vaticano. Aunque la medida aún no ha sido oficializada, señaló que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social demostró compromiso con la gobernabilidad del país.

“Lo he dicho en varias oportunidades, Julio ha sido un excelente compañero de trabajo, colega del gabinete. No hago sino creer que tuvo el altísimo desprendimiento de dar un paso al costado para no afectar la gobernabilidad ni la gestión de la presidenta Dina Boluarte (…) Si llegase a concretarse aquella designación, yo me sentiría bastante satisfecho con ello”, afirmó en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aclaró que no existe impedimento legal para que Demartini asuma el cargo y que las investigaciones que enfrenta por el caso Qali Warma no afectan su eventual función diplomática, ya que no hay acusaciones en su contra a nivel internacional.

