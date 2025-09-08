La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una grave crisis de seguridad digital tras un hackeo masivo a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin), llevado a cabo por un grupo de hackers llamado Deface Perú.

Un informe de “Punto Final” da cuenta que la filtración, conocida como “DirinLeaks”, expuso miles de documentos confidenciales, incluyendo nombres, fotografías y fichas personales de agentes encubiertos, planes operativos, compras millonarias y seguimientos a altos funcionarios y periodistas críticos.

Entre los datos revelados destaca el seguimiento al líder político Vladimir Cerrón desde octubre de 2023, con detalles de sus desplazamientos dentro y fuera del país.

El dominical reveló que uno de los hackers, identificado como “Inkaroot”, denunció la vulnerabilidad extrema en la ciberseguridad policial, afirmando que logró el acceso con una sola línea de código y criticó el mal uso de recursos en sistemas tecnológicos ineficaces.

Deface Perú indicó que la filtración también tiene un carácter político para denunciar corrupción, negligencia y vigilancia abusiva del Estado . El volumen de información filtrada supera los 122 gigabytes, reservando parte para una posible venta.

La grave situación ha puesto en alerta a autoridades y expertos, quienes exigen una auditoría inmediata para proteger a los agentes de inteligencia y la credibilidad de la institución policial.

La PNP confirmó la vulneración y activó planes de contingencia y peritajes para identificar a los responsables, mientras que el exministro del Interior Juan José Puelles pidió acciones inmediatas para evaluar la seguridad interna y reforzar protocolos.

Esta filtración expone una fragilidad crítica en la infraestructura digital del Estado peruano y abre un debate sobre la protección de datos sensibles y la transparencia institucional.