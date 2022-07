Héctor Acuña, saliente congresista apepista y hasta hoy presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, sostuvo que en Alianza para el Progreso no piensan en el país luego de que lo sacarán de forma inmediata del grupo legislativo que dirigía, donde había muchos temas pendientes por concluir.

“Creo que en Alianza para el Progreso no piensan en el país, porque prácticamente me están sacando al caballazo de la Comisión de Presupuesto, les voy a dejar la comisión, pero esta actitud me parece muy vengativa”, señaló en diálogo con Correo.

Asimismo, Héctor Acuña dijo que las discrepancias con su bancada, especialmente con su hermano César Acuña, inició cuando declaró a la prensa que no se debió presentar una querella contra el periodista Christopher Acosta.

“Otro motivo porque renuncia es porque la comunicación es cero en la bancada, no hay de parte del vocero y de la bancada. Ni si quiera los del CEN nos han citado como bancada, ni para saber si llovió o no”, manifestó el parlamentario.

De acuerdo con Acuña, es probable que otros parlamentarios que renuncien a APP, pero dijo desconocer quiénes serían. “No sé quiénes exactamente están evaluando, pero no descarto nada sobre otra renuncia”, dijo.

Respecto a la posibilidad de integrar una nueva bancada, el legislador dijo que aún no lo han invitado para integrar otra y que en los próximos días evaluará que agrupación integrar o quedarse como independiente.

