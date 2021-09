Tras ser denunciado públicamente por agresión verbal por la abogada Geidy Meléndez, el congresista Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado) envió una carta notarial pidiéndole que se rectifique y, de no hacerlo, “iniciará acciones judiciales” en su contra.

Como ser recuerda, la letrada aseveró que el legislador le señaló en una reunión: “le voy a decir al presidente (de Essalud) que te bote”, en medio de un intercambio de ideas que sostenían por temas referidos al cobro de deuda social de EsSalud.

“Me faltó el respeto y me agredió verbalmente. Me dijo en reiteradas oportunidades, alzando la voz pretendiendo intimidarme, que iba a decirle al presidente (de Essalud) que me bote; que él era el congresista y yo no iba a enseñarle como cumplir su labor; entre otras cosas que detallaré ante las instancias correspondientes”, sostuvo días atrás a Correo.

a través de sus redes sociales, la abogada denunció nuevamente que Valer busca que amenazarla, a través de sus abogados, para no esclarecer su conducta machista, clasista y de violencia verbal.

“Su cobardía fortalece la verdad de mi lado. No más abusivos en un país democrático”, dijo.

