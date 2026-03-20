El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 resolvió excluir la candidatura de Napoleón Becerra García al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores tras confirmarse su fallecimiento en un accidente de tránsito el 15 de marzo. La decisión, contenida en la Resolución N.º 00929-2026-JEE-LIC2 emitida el 19 de marzo, responde a la verificación del certificado de defunción presentado por el personero legal del partido.

Becerra ocupaba la primera posición en la lista nacional de candidatos al Senado de PTE Perú cuando ocurrió el accidente fatal. El organismo electoral verificó la documentación electoral y el informe de fiscalización antes de tomar la medida administrativa correspondiente.

La resolución oficial del JEE

La resolución determina que la muerte del candidato genera un impedimento material y jurídico para su participación en las elecciones generales 2026. El JEE precisó que esta situación obliga a cancelar formalmente su inscripción en la contienda parlamentaria.

El documento oficial establece con claridad los alcances de la medida y su fundamento normativo.

“Artículo Primero. Dejar sin efecto la candidatura del ciudadano Napoleón Becerra García, quien ocupaba la posición N.° 01 en la lista de candidatos al Senado por el distrito electoral único nacional, presentada por la organización política Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE–Perú), debido a su fallecimiento debidamente acreditado”, indica el texto de la resolución.

Continuidad de la lista de PTE Perú

El reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales 2026 establece que la muerte de un postulante no afecta la totalidad de la plancha presentada por una organización política. Los demás candidatos de PTE Perú mantienen sus posiciones originales y continúan participando en el proceso sin alteraciones.

Esta disposición legal busca garantizar la estabilidad del proceso electoral y evitar que un fallecimiento individual perjudique a toda una lista parlamentaria. La resolución del JEE confirma explícitamente que solo se excluye al candidato fallecido, preservando la participación del resto de la fórmula.

Tratamiento de los votos preferenciales

Uno de los puntos más relevantes de la resolución se refiere al destino de los votos preferenciales que los electores podrían emitir a favor del candidato excluido. El JEE estableció que esos sufragios no se computarán para determinar el resultado individual de Becerra, dado que su candidatura ya no existe.

Sin embargo, el organismo electoral aclaró que esos votos mantendrán validez para el partido político en su conjunto. Los sufragios preferenciales por el candidato fallecido contribuirán a la distribución final de escaños para PTE Perú en el Senado, garantizando así la transparencia del cómputo electoral.

El sistema electoral nacional aún debe pronunciarse sobre las implicancias de esta situación en la plancha presidencial de la organización política. Mientras tanto, la resolución del JEE se limita exclusivamente a la lista de candidatos al Senado por la circunscripción nacional.