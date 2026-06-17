El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá pronunciarse sobre el pedido formulado por el partido político Juntos por el Perú para declarar la nulidad total de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos durante las elecciones generales de 2026.

La solicitud fue presentada el 11 de junio de 2026 por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de Juntos por el Perú, mediante un escrito de ocho páginas ingresado bajo el expediente SEPEG 2026001888. El recurso solicita la nulidad de las mesas ubicadas en las ciudades de Salt Lake City, Carolina del Norte y Nueva York.

JEE Lima Centro 2 concedió la apelación

A través de la Resolución N.º 09537-2026-JEE-LIC2/JNE, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró procedente el recurso de apelación presentado por Carlos Adeval Zafra Flores contra la Resolución N.º 009494-2026-JEE-LIC2/JNE.

Según la resolución, la instancia electoral había resuelto previamente declarar improcedente la solicitud de nulidad de las 647 mesas de sufragio debido a que no se adjuntó el comprobante del pago de la tasa correspondiente por concepto de solicitud de nulidad ni los medios probatorios por cada mesa cuestionada.

No obstante, el JEE Lima Centro 2 decidió conceder el recurso de apelación y disponer la elevación de los actuados al Jurado Nacional de Elecciones para que la máxima instancia electoral resuelva conforme a sus atribuciones.

JNE tendrá la decisión final

La resolución, suscrita por la presidenta del JEE Lima Centro 2, Maruja Otilia Hermoza Castro, dispone además notificar al personero legal de Juntos por el Perú y publicar el documento en el portal web del organismo electoral.

Con ello, el expediente será revisado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá la decisión final sobre la pretensión de la agrupación política respecto de las mesas instaladas en territorio estadounidense.

El JNE evaluará el pedido de Juntos por el Perú para anular 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos. El JEE Lima Centro 2 concedió la apelación que presentó la agrupación. pic.twitter.com/AUMeZXcnk7 — Sofía López (@SofiaLopezLl) June 17, 2026

#Voto2026 | JEE de Lima Centro 2 concede recurso de apelación a Juntos por el Perú que busca nulidad de 647 mesas en Estados Unidos



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