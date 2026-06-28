El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Norte 2 realizó este domingo la proclamación de resultados correspondientes a la segunda vuelta presidencial en su circunscripción electoral.

La ceremonia fue transmitida en vivo mediante el canal oficial de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que también informó sobre la actividad a través de sus redes sociales.

🗳️Continúan proclamaciones de resultados de #SegundaVuelta #EG2026



El Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 realizó la proclamación de resultados descentralizados de la Segunda Elección Presidencial en su circunscripción electoral.

📺https://t.co/qilAWxTfKR#TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/3fXhBNhnuG — JNE Perú (@JNE_Peru) June 28, 2026

Resultados proclamados en la circunscripción

El JEE Lima Norte 2 comprende los distritos de Comas e Independencia, en Lima Metropolitana.

De acuerdo con el acta de proclamación, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 288.856 votos, equivalentes al 62,262 % de los votos válidos emitidos en esta circunscripción.

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 175.083 votos, que representan el 37,738 % de los votos válidos registrados en este ámbito electoral.

Proceso de proclamación descentralizada

El Jurado Nacional de Elecciones informó que el acto corresponde a la proclamación descentralizada de resultados de la segunda elección presidencial en la jurisdicción del JEE Lima Norte 2.

Esta etapa forma parte del procedimiento electoral mediante el cual los Jurados Electorales Especiales oficializan los resultados obtenidos en sus respectivas circunscripciones.