Queda menos de una semana para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al ganador de la segunda vuelta presidencial. Según su titular, Roberto Burneo, la conclusión debería llegar, a más tardar, el 3 de julio.

Será el primer gobierno de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, tras un cuarto intento y superar, en más de 48 mil votos, a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Correo conversó al respecto con el virtual segundo vicepresidente de la República, Miguel Torres, sobre los desafíos que le esperan a este mandato, encabezado por primera vez por una mujer.

¿Cómo recibieron el conteo rápido el 7 de junio?

Ese domingo, creo que la palabra clave fue prudencia. Y fue una prudencia que ha marcado, en realidad, no solo el día de la elección, sino toda la campaña electoral. Más tarde, cuando vimos el resultado del conteo rápido, uno evidentemente siente, no sé si un golpe, (pero) sí un bajón por la diferencia que se mostraba. (…)

Llegamos nosotros, por cuarta vez, a una segunda vuelta, con una Keiko muy madura y resiliente. Una mujer que ha tenido que pasar por cosas muy duras en la vida: una persecución (judicial) injusta, el divorcio y la muerte de sus padres. Después del conteo rápido, nos encontramos, en el centro de comando, y tú la veías a ella (a Fujimori) con una actitud muy prudente.

Fue la experiencia, pero sobre todo el haber asimilado, y aprendido de ocasiones anteriores, lo que hizo que tome las cosas con una templanza importante.

Lee aquí: Segunda marcha de JP contra resultados tuvo mínima convocatoria

Hay quienes señalan que Keiko Fujimori es objeto de una gran intolerancia, pese a que su gobierno aún no empieza…

Creo que hay voces a las que uno debe escuchar, porque pueden tener una crítica constructiva y eso es válido. Pero cuando la crítica se sustenta única y exclusivamente en el odio, en un “anti”, creo que perdemos el tiempo.

A mí ciertas personas me hacen pensar que viven del odio, del caos y la confrontación. Sería bueno de parte de ellos que se tomaran unos minutos y piensen en el daño que le están haciendo al país. Es natural que en las elecciones exista división.

Fujimori llega a la Presidencia en su cuarto intento. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Sin embargo, esa actitud reticente podría convertirse, eventualmente, en algún tipo de obstáculo para los proyectos que impulse el gobierno. ¿Cómo afrontarán esta situación?

Una de las cosas que ha aprendido FP en todos estos años es que en la política importa mucho más el diálogo que la confrontación. Nosotros apostamos por diálogo, diálogo y diálogo. Podríamos dialogar con quienes están en una orilla completamente opuesta (…).

Lo que estamos haciendo desde ahora, al compás de espera de una proclamación oficial, es tender puentes hacia las distintas fuerzas políticas. Prefiero que lo intentemos a quedarnos con la duda de si lo habrían aceptado o no. Si frente a ese intento encuentro una puerta que se me cierra en la cara, pasaré a la siguiente.

De las voces a las que sí vale la pena escuchar, según refiere, ¿a qué excandidatos presidenciales escucharía FP?

Creo que la gran mayoría. Me atrevería a decir que a todos. Incluso a un (Roberto) Sánchez, cuando ya esté más tranquilo. A un Sánchez que ya haya reflexionado y se dé cuenta que un demócrata no puede estar jugando con el país.

Cuando él se dé cuenta de que la forma como está actuando es, evidentemente, contraria a lo que uno espera en democracia, creo que podría sentarse y tener una conversación pensando en el futuro.

¿Creen realmente en FP que esa “reflexión” va a llegar?

La esperanza es lo último que se pierde. Es difícil preverlo. Yo veo en este momento (a Sánchez) en una constante negación. Está negado y encolerizado. Es evidente que hay algo que no le permite, hasta este momento, aceptar los resultados.

Además, se está quedando solo. Hasta sus propios aliados han decidido decirle: “Hasta acá nomás”. No solo es el conteo, también están las decisiones del JNE, los comunicados de los organismos internacionales y los informes de los observadores.

¿No cree que la confrontación podría intensificarse ahora que serán gobierno?

Creo que al contrario. Y eso parte muchísimo de la responsabilidad de nosotros, de mostrar, desde el primer momento, que no hemos llegado al poder para la revancha. Nosotros hemos llegado al poder para abrir la cancha.

Según Torres, Fuerza Popular buscará dialogar con Sánchez cuando acepte los resultados. Foto: Cesar Campos/@photp.gec

La señora Fujimori anunció un gabinete de ancha base. ¿Eso incluye a los sectores de izquierda e incluso a los “caviares”?

A todo aquel que quiera sacar el país adelante, que, más allá de la ideología que tenga, sepa que necesitamos orden, que hay una prioridad en el concepto de seguridad, que tenemos un gran reto enfrentándonos al fenómeno El Niño. Hace muchos años, el Estado dejó de estar presente para una gran cantidad de ciudadanos. Los resultados electorales demuestran eso.

Pero habrá cuidado para que esa amplitud no interfiera con los lineamientos de FP. Por ejemplo, la economía social de mercado…

No solo porque sea un tema ideológico de FP, sino porque está establecido en nuestra Constitución. Nosotros decimos: todos aquellos que quieran compartir este camino respetando nuestra Constitución, en la que se habla de una economía social de mercado, de libre empresa, pero también de un Estado que equipare la cancha para quienes están en una situación más difícil, son bienvenidos.

No podríamos aceptar ir en contra del modelo constitucional que está vigente y que tenemos que respetar.

Por otro lado, se generó mucha controversia a raíz de una entrevista en la que habló de un supuesto complot contra el señor Pedro Castillo…

Lo que nosotros vivimos en ese momento, y que fue parte de mi relato en esa entrevista, fueron hechos concretos. Había denuncias, periodísticas sobre todo, de los hechos o actos delictivos que se estaban cometiendo en el gobierno del señor Castillo.

Las instituciones, como el Congreso, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, actuaron dentro del marco constitucional. Y eso es lo que nosotros reconocemos. No por un tema de coordinación, confabulación o complot. Me daba mucha gracia cuando lo comentaban porque claro, dentro de ese complot, habría tenido que estar el propio Castillo o el señor Sánchez que, al momento de la votación de la vacancia, decidió abstenerse.

Lo que hice fue un relato de lo que sucedió. Sé que hay alguna denuncia por ahí, sobre todo de algún exfiscal obsesionado con nosotros. Lo único que me puede dar es pena de que una persona tome tiempo en una iniciativa tan poco carente de sustento. Creo que Jorge Nieto también fue objeto de la obsesión de este señor, que también dijo que lo iba a denunciar por sus comentarios. Creo que esa persona se está evidenciando solito con esas actitudes.

Torres rechazó supuesto "complot" contra Castillo y cuestionó denuncia de exfiscal José Domingo Pérez. "Lo único que me puede dar es pena", sostuvo. (.@gec)

En ese marco ¿Cuáles serán los objetivos prioritarios del gobierno durante sus primeros cien días?

Primero, la inseguridad ciudadana. Dentro de los primeros cien días, la primera gran responsabilidad del gobierno será evidenciar que las reglas en concepto de seguridad han cambiado. Uno de los ejes fundamentales, y lo hemos dicho durante toda la campaña, es una participación bastante más activa de nuestras fuerzas militares y el uso de la inteligencia para desbaratar a las bandas criminales.

El segundo gran tema es el fenómeno de El Niño (…). Allí tenemos una oportunidad para que la población se dé cuenta de que ya llegó un gobierno con orden que quiere actuar de manera preventiva para cuidarla (…).

El tercer tema indispensable es la simplificación (burocrática). Se han creado, licencias sobre licencias, autorizaciones sobre autorizaciones y más exigencias burocráticas. Es impresionante, pero casi la mitad del tiempo de una micro y pequeña empresa tiene que estar dedicada al cumplimiento de obligaciones formales. Tenemos que simplificar, porque eso significa crecimiento y eso terminará reflejándose en el bienestar de la población.

¿Está confirmada la participación del exministro Luis Carranza para encabezar el Ministerio de Economía y Finanzas?

La definición de quiénes van a estar dentro del gabinete es una definición que está haciendo la propia Keiko Fujimori. Y seguramente va a participar también, en su momento, a quien ella considere, como primer ministro. Luis Carranza es un excelente técnico.

Estoy seguro que, al margen de una posición ministerial, va a poder acompañar al gobierno con sus siempre acertados consejos. Hay muchos peruanos valiosos, Luis es uno de ellos, pero hemos visto con satisfacción cómo muchos peruanos podrían venir a sumarse.

A propósito del equipo técnico, se cuestionó en su momento que incorporaran a Jean Ferrari…

Jean acompañó el debate presidencial y es una voz a la cual, al igual que a otros deportistas, nosotros hemos escuchado. Saludamos que personas como él, así como representantes de distintas disciplinas deportivas, puedan comunicar los problemas que tiene hoy un deportista y las posibilidades de solución que puedan haber.

Entonces ¿volverían a convocarlo?

A él y a muchos más. A todo aquel que pueda acercarnos a la problemática, pero sobre todo que plantee algún tipo de solución.

Fuerza Popular volvería a convocar a Jean Ferrari, según virtual senador. (Foto: Mario Zapata / GEC)

Sobre el déficit fiscal, ¿evalúan acciones para frenar la aprobación de leyes, en el Congreso, que generan mayor gasto?

Tenemos entendido que ya existe una ante el Tribunal Constitucional (TC). Entonces, creo que debemos estar en compás de espera de una decisión. Esa es una puerta que hace algunos años abrió el TC y que él mismo debe regular o cerrar. Creo que, evidentemente, ese es el camino por el cual tenemos que ir.

En el modelo que nosotros tenemos, la disposición del presupuesto es un encargo que lo tiene el Ejecutivo. Eso, compartido con el Parlamento, si bien puede atender demandas que son naturales y lógicas, puede resultar peligroso para la estabilidad económica.

El Consejo Fiscal señaló que se aprobaron alrededor de 300 leyes con impacto fiscal, y muchas de ellas contaron con el respaldo de congresistas de FP. ¿Hay alguna autocrítica?

Al Consejo Fiscal le tengo mucho respeto. Sin embargo, también tengo algunos reclamos que hacer. El Consejo, por ejemplo, mete en una misma bolsa normas que no necesariamente significan un costo o un gasto.

Por ejemplo, con la norma denominada “sanciones educativas” a las micro y pequeña empresa y que señala que la primera vez que incurras en una infracción no recibirá una multa, sino una capacitación. El Consejo salió y dijo que eso estaba yendo en contra del erario nacional. Eso nos llamó la atención. ¿Desde cuándo una multa debe ser un ingreso para el Estado o el sustento del Estado?

¿Va a aspirar a la presidencia del Congreso?

Voy a aspirar a cumplir mi mandato como senador. Estoy muy agradecido por el respaldo que nos han dado. Haber salido como los más votados es una forma de reconocer que el esfuerzo que ha hecho el partido durante todos estos años ha sido importante. Definir ahora o decir que vamos a buscar algo es en realidad prematuro.

Un mensaje para la ciudadanía...

Creo que hay un gran mensaje que tenemos que enviar: un mensaje de unidad. (..) A los que no votaron por FP y que todavía tienen dudas, decirles que necesitamos confianza, que nos den la oportunidad de que vamos a lograr algo bueno por el país. No lo vamos a hacer solos, porque FP solo no llegó al gobierno, se requirió del apoyo de otras fuerzas, y del apoyo que sobre todo no considerándose fujimoristas nos han entregado su voto.

Y a los que sostienen que hubo un gobierno de FP a través del Congreso ¿Qué les dice?

Que esa capacidad para crear narrativas deberían volcarla en algo más productivo. FP tuvo 20 congresistas de 130, los números son hechos irrefutables. Cuando dicen “dominaron el Poder Legislativo”, digo que fueron 20 de 130.