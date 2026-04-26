El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 (JEE Lima Sur 2) recibió cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, remitidas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Villa El Salvador y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Sur 2, con el objetivo de realizar audiencias de recuento de votos en el marco de las elecciones presidenciales.

Según información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las cédulas fueron entregadas cumpliendo con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.

Cédulas fueron trasladadas bajo estrictos protocolos

Las autoridades indicaron que el material electoral fue debidamente acondicionado y lacrado, conforme a las normas de seguridad vigentes.

El traslado de las cédulas se realizó bajo la cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la correspondiente fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

Este procedimiento busca asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias correspondientes.

El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, con el objetivo de llevar a cabo las audiencias de recuento de votos de las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/DpeWaF1wkE — JNE Perú (@JNE_Peru) April 26, 2026

Recuento de votos forma parte del proceso electoral

Las audiencias de recuento de votos se desarrollan cuando existen observaciones o solicitudes vinculadas a los resultados de determinadas mesas de sufragio.

Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas electorales con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados en el proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que continuará supervisando las acciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo de las etapas posteriores al proceso electoral.