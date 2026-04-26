No cabe duda de que la derrota histórica que ha sufrido César Acuña Peralta, excandidato a la presidencia de la República por Alianza para el Progreso (APP), en las elecciones del 12 de abril ha golpeado duro en los cimientos de la organización política, a tal punto que algunos inscritos en el partido dudan si mantienen su militancia.

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Sin embargo, eso no es todo, pues en redes sociales ha empezado a circular un comunicado apócrifo en el que presuntamente el Comité Ejecutivo Nacional anunciaba que habían decidido no presentar candidatos en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Incluso, el documento lleva una firma falsa de César Acuña.

ACLARA

Esta situación inédita para esta organización política originó que el Secretario Ejecutivo Nacional de APP, Luis Valdez Farías, salga ayer a aclarar que ese documento era falso y a asegurar que el partido político fundado por César Acuña Peralta sí participará en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, tal como está previsto.

Lamentó que el 90% de publicaciones que se vienen realizando en redes sociales sobre APP sean falsas. Exhortó a la población a verificar la información sobre el partido solo en sus canales oficiales.

En efecto, ya en un comunicado oficial, APP indica que el partido se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal.

RESPETO

“En todo el país nuestros equipos políticos continúan trabajando de manera organizada, fortaleciendo liderazgos territoriales y consolidando propuestas para servir a cada región, provincia y distrito del Perú”, se lee en el documento.

De la misma manera, en APP reafirman su compromiso con una participación democrática y responsable, además de mantener el respaldo a los precandidatos en todo el territorio nacional.

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