Jessica Pereyra, candidata al Congreso con el número 4 por Acción Popular, partido político que pretende llevar a la presidencia a Yonhy Lescano, debatió con Víctor Quijada, quien postula con el número 13 por el Partido Nacionalista, agrupación política que busca que Ollanta Humala sea el próximo presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Me he desempeñado básicamente en el trabajo social, la política social, que me ha llevado también a trabajar en el Ejecutivo, en un programa nacional y eso me identificó mucho con las poblaciones vulnerables donde el Gobierno no llega y hay mucha necesidad, sobre todo mucha carencia en los servicios básicos. Mi propuesta va encaminada a la de Yonhy Lescano ”, expresó en este diario.

¿Los privados también deben negociar y comprar vacunas contra la COVID-19?

La postulante al Parlamento está de acuerdo con que los privados adquieran vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, dice que esto tiene que ir acompañado con una regulación por parte del Ministerio de Salud.

“En mi caso propongo la articulación con los gobiernos locales y que estos tengan la capacidad de comprar directamente a las empresas privadas estas vacunas porque ellos tienen centros de salud y postas al servicio, de las cuales también abastecen y ayudan. La idea es que el Gobierno no centralice las acciones de salud y que se enfoque en el trabajo articulado para que tenga un efecto mayor y sobretodo en incidencias en la focalización donde hay mayor tasa de contagios”, indicó.

¿Proponen cambio de Constitución o reformas constitucionales?

Según Pereyra, el candidato presidencial del partido que representa propone un cambio de la Constitución y considera que se deben hacer cambios en la carta magna que, según su opinión, fue elaborada en en Gobierno de dictadura.

“Dio la apertura a empresas privadas, como Odebrecht, que se hizo famosa financiando campañas y también hubo ingreso para las grandes cadenas de tiendas que ofrecía trabajo, pero al final un trabajo donde no se reconocía sus beneficios ni sus derechos y lo único que han conseguido es endeudarlos y explotarlos laboralmente”, sostuvo.

¿Cuáles son sus propuestas para apoyar a las micro y pequeñas empresas?

“Estoy proponiendo declarar a Gamarra como zona franca. Considero que Gamarra está preparada para este régimen especial. Recordemos de que la crisis económica y política ha tirado abajo a 41 mil empresas, de los cuales el 60 % se ha visto afectada por estas circunstancias. Un régimen especial traería beneficios no solamente tributarios, sin también de impuestos , pero sobretodo revalorizar la producción del algodón que es uno de los mejores del mundo. Por qué no también pensar en exportación, si hay voluntad política y esto se lleva al Parlamento y podamos contribuir con nuestros pequeños y microempresarios, tendríamos una reactivación económica a mediano plazo”, manifestó.

