El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó a los partidos políticos a evaluar cuidadosamente a sus postulantes, advirtiendo que aquellos con inhabilitaciones o registros de condenas no pasarán el proceso de calificación para su inscripción electoral.

Según el presidente del JNE, este es el momento adecuado para que las organizaciones políticas realicen una filtración interna de sus candidatos antes de que el organismo electoral adopte decisiones al respecto.

“Invocamos a los partidos políticos en general a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga (…) si, por ejemplo, están inhabilitados o tienen un registro de condenas o de primera instancia, cuando calificamos esas candidaturas, no van a pasar y probablemente ya no tengan la oportunidad de poder reemplazarlos”, indicó Burneo.

En ese marco, destacó que el JNE continúa trabajando conforme al cronograma electoral, respetando los plazos y hitos establecidos.

Burneo se refirió también a la situación del expresidente Martín Vizcarra, quien fue inscrito por el partido Perú Primero como candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por su hermano, Mario Vizcarra.

“Nosotros lo que hemos indicado es que, en el caso de dicha persona, está inhabilitado por el Congreso. Lo que ha hecho el Jurado es inscribir esa inhabilitación”, precisó.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, los partidos políticos no tienen candidatos oficialmente registrados. Los nombres se conocerán formalmente cuando se presenten ante el JNE el próximo 23 de diciembre, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de calificación para verificar que cada postulante cumpla con los requisitos legales.

“Nosotros lo que hemos manifestado en todo momento es que vamos a hacer cumplir el ordenamiento jurídico y eventualmente vamos a calificar y actuar con independencia”, subrayó.