El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que se convocará a todas las agrupaciones políticas al pacto ético electoral como parte de la preparación para los próximos comicios.

También explicó que, debido al elevado número de organizaciones inscritas, se analizan diferentes modalidades de debate y se realizarán misiones técnicas para recoger experiencias internacionales.

Burneo advirtió que el JNE enfrenta un déficit superior a S/ 500 millones para organizar las elecciones generales de 2026, cifra que representa el 54 % de los recursos necesarios solo para las funciones del organismo.

Se detalló que el presupuesto total requerido por todo el sistema electoral bordea los S/ 3,900 millones y remarcó que el tema será debatido en el Pleno del Congreso. Solicitó coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Parlamento para asegurar la disponibilidad de fondos.

El titular del JNE enfatizó que las elecciones requieren garantías logísticas y de seguridad, especialmente en un periodo de transición. Destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben respaldar el proceso para que sea “seguro, ordenado y con participación ciudadana”.