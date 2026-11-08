Cuatro mujeres se perfilan para ser proclamadas alcaldesas en la capital, pese a que ninguna de ellas postuló al cargo. La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que impide que los primeros regidores que fueron burgomaestres en el periodo anterior vuelvan a este último puesto, conducirá a que las segunda regidores ocupen el sillón edil en cuatro jurisdicciones de la capital.

MEDIDA. El JNE basó su veredicto en el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Según la secretaria general de dicha institución, Yessica Clavijo, en caso de que el primer regidor haya ejercido la alcaldía en la gestión anterior, corresponde proclamar al siguiente integrante hábil de la lista.

Así, las miradas se centran ahora en quién sigue en la lista y el caso de mayor peso es Lima Metropolitana. La alcaldía de la la metrópoli recaería en Jeanette Alonzo Contreras, número 2 de la plancha de Renovación Popular, que encabezó Rafael López-Aliaga tras la renuncia de su candidato a alcalde.

La funcionaria de 52 años nació en Jesús María y reside en Pueblo Libre. De acuerdo con su hoja de vida, Alonzo se formó como contadora en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo su título profesional en 2002.

El mismo documento consigna que en 2024 completó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte. Su trayectoria laboral, según declaró, comenzó en 1996, en la Promotora Desarrollo Educación y Cultura, institución en la que aún ejerce la contabilidad.

En 2023 dio el salto a la política como regidora metropolitana de Lima, escaño que mantiene hasta hoy. Dentro del partido, dirige la gerencia central de Finanzas y ostenta la secretaría nacional de Economía.

Su llegada a la comuna capitalina depende del final del cómputo provincial. Con el 99.989 % de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales registra a Renovación Popular con el 27.685 % de votos válidos, frente al 26.810 % de Avanza País, partido de Francis Allison. La diferencia llega a 49,132 votos. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá, en breve, declarar a los ganadores.

PATRÓN. Esta situación se repite en otros tres distritos limeños. En cada uno de ellos el alcalde en funciones se inscribió como primer regidor y, tras la renuncia del candidato que encabezaba la plancha, habrían tenido la expectativa de continuar en el despacho.

En San Juan de Lurigancho, la candidatura a la alcaldía de Somos Perú correspondía inicialmente a César Usquiano, sobrino del burgomaestre Jesús Maldonado. Sin embargo, el postulante renunció y Maldonado pasó a liderar la fórmula, que obtuvo 264,727 votos.

Hoy, el sillón edil lo ocuparía Margiori Mejía Alva. Según su hoja de vida, la joven de 28 años es bachiller en Administración de Empresas. Cabe señalar que este distrito aún se encuentra en espera de la audiencia de proclamación del Jurado Electoral Especial.

En Independencia, el mismo partido aplicó una estrategia similar. Felícita Rodríguez figuraba como candidata a alcaldesa, pero dejó la postulación y el actual burgomaestre, Alfredo Reynaga, quedó como cabeza de la plancha.

Sin embargo, el 29 de octubre el Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 lo reconoció únicamente como primer regidor. La posta pasaría a Elsa Ramírez Estrada de Rojas, quien solo concluyó la primaria, según su declaración jurada.

Finalmente, en El Agustino, Richard Soria habría repetido este camino con Podemos Perú. Tras la renuncia del aspirante principal, Soria encabezó la lista, que alcanzó 37,839 votos.

El 5 de noviembre, el Jurado Electoral Especial Lima Este 2 lo proclamó solo como primer regidor. En consecuencia, la sucesión favorecería a Inés Pomajulca Astete, también segunda en su lista. Su ficha registra secundaria completa, pero ningún estudio superior.

CONTRASTES. Las trayectorias de las cuatro sucesoras, según sus fichas, marcan diferencias notorias. Mientras Alonzo suma un posgrado y experiencia en la gestión metropolitana, Ramírez y Pomajulca llegan sin formación universitaria ni técnica. Mejía, a su vez, cuenta con un bachillerato a sus 28 años. Todas ellas esperan, ahora, la proclamación oficial.

Plan

En tres distritos, sus alcaldes en funciones postularon a ser primer regidor, tras lo cual los candidatos a alcaldes de su partido renunciaron.

DATO: 2 de las cuatro virtuales alcaldesas cuentan con estudios superiores, según sus hojas de vida.