El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitiría el acta general de resultados de la segunda vuelta presidencial “esta semana”, tras resolver los recursos presentados por Fuerza Popular contra la proclamación descentralizada de los resultados electorales, adelantó el vocero del organismo electoral, Luis Alberto Sánchez.

En total, son 10 recursos de nulidad que ha presentado el partido ‘naranja’ contra resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Chota, Cajamarca, Huamanga, San Román y Huancavelica.

“Ayer (viernes) han sido evaluados y están siendo analizados por el pleno del JNE. Recalcamos que el único supuesto por el que han podido existir estos recursos es por cuestiones numéricas, según una resolución del JNE que ha dado reglas para resolver pedidos de nulidades, incluyendo los recursos en contra de las actas proclamadas”, afirmó Sánchez.

Indicó que el pleno del JNE revisa el sustento de los recursos planteados, dado que no se puede alegar otro argumento que los numéricos.

Si se da este presupuesto, el pleno del JNE convocaría a una audiencia pública a mitad de semana, aproximadamente, explicó Sánchez.

“Se votaría el mismo día y al día siguiente se tendría los elementos del acta general. Si no amerita audiencia, no se está en el supuesto (numérico), no se acotaron pruebas o son temas de forma, el plazo disminuye”, indicó.

ANÁLISIS

Julio Silva Meneses, exasesor del pleno del JNE, también dijo a Correo que los recursos de nulidad solo pueden ser declarado fundados cuando se refieran a temas numéricos.

“El JNE solo puede declarar la nulidad, en un distrito o provincia, si es que los votos nulos o blancos sumados o separadamente superan en dos tercios los votos válidos”, explicó Silva.

Añadió que ya no cabría la presentación de nuevos recursos de apelación o nulidad una vez que se publiquen las actas de resultados. “El JNE queda expedito para fijar fecha de la proclamación y entrega de credenciales”, puntualizó.