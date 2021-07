La abogada Lourdes Flores Nano, vinculada a la defensa legal de Fuerza Popular (FP), anunció que presentó una acción de amparo “colectivo” contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que el ente electoral “no ha cumplido su deber constitucional” de buscar “la verdad electoral” entorno al presunto fraude en mesa en la segunda vuelta.

La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) dijo que la respuesta a este recurso “va a tomar su tiempo”, pero no descartó que, de ser necesario, se acuda a una segunda instancia y luego al Tribunal Constitucional (TC). Flores indicó que con este proceso “se inicia una nueva etapa de una defensa democrática muy tenaz”.

“Yo creo que se ha vulnerado el derecho personal y de millones de peruanos. Y mi amparo es un amparo que plantea esa tesis. Se llama un amparo colectivo. Es decir, al no buscarse por los métodos y caminos legales la verdad electoral, han sido vulnerados los derechos de millones de peruanos”, dijo el último viernes en entrevista con Milagros Leiva.

“Es evidente que (este) es un JNE que no ha incumplido su deber constitucional. No ha actuado como tenía que actuar, no ha cumplido con su deber constitucional y, en consecuencia, va a proclamar un resultado. ¿Ese resultado cumple los estándares que la Constitución exige? No”, refirió Flores Nano.

SE SUMAN

La abogada manifestó que no menos de veinte recursos habrían sido presentados por diversos ciudadanos, a título personal, contra el proceder del organismo electoral.

“Al día de hoy (viernes) yo calculo que hay no menos de 20 amparos presentados por diversos ciudadanos, como es el doctor (Javier) Villa Stein, la doctora (Mónica) Yaya, la doctora (Yeni) Vilcatoma, varios abogados y yo misma”, dijo.

“Hay una gama de cuestionamientos, vamos a ver lo que dice la justicia”, agregó.

A estos procesos se sumarían -dijo- lo planteado por Renovación Popular, cuya bancada impulsará en el próximo Congreso la creación de una comisión investigadora sobre los comicios; y la información que se revele más adelante del caso “Los Dinámicos del Centro”, en Huancayo.

LECTURA

Asimismo, Flores Nano consideró que Fuerza Popular (FP) no presentará otro recurso judicial posterior a la proclamación general de resultados que realice el JNE.

Pese a ello, la exlideresa del PPC sostuvo que la declaración del candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) tendrá “vicios de ilegitimidad, sin duda”. “Existirá, porque así lo proclamará el Jurado Electoral, pero creo que está expuesto a este viso de ilegitimidad, nacido de una gravísima omisión de la autoridad electoral”, dijo.-

