El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la Resolución N.° 1625-2026-JNE, mediante la cual proclama oficialmente a la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026.

Según el documento, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada presidenta electa de la República tras obtener el 50,135 % de los votos válidos, equivalente a 9 223 396 votos, en la segunda vuelta realizada el 7 de junio de 2026.

Resultados oficiales de la segunda vuelta

De acuerdo con la resolución, la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, encabezada por Roberto Sánchez, obtuvo el 49,865 % de los votos válidos, con 9 173 755 votos.

El organismo electoral también informó que el padrón estuvo conformado por 27 325 432 electores hábiles, mientras que 19 683 383 ciudadanos acudieron a votar, lo que representa una participación del 72,033 %.

También fueron proclamados los vicepresidentes

La resolución proclama además a:

Luis Fernando Galarreta Velarde , como primer vicepresidente de la República.

, como primer vicepresidente de la República. Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente de la República.

Asimismo, el JNE dispuso remitir al Congreso de la República la resolución y el Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, en cumplimiento del artículo 324 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El documento lleva la firma del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, de los integrantes del Pleno del organismo electoral y de su secretaria general.

Datos clave

Resolución: N.° 1625-2026-JNE.

N.° 1625-2026-JNE. Presidenta electa: Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Partido político: Fuerza Popular.

Fuerza Popular. Votos obtenidos: 9 223 396 (50,135 %).

9 223 396 (50,135 %). Segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 9 173 755 votos (49,865 %).

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 9 173 755 votos (49,865 %). Fecha de la segunda vuelta: 7 de junio de 2026.

7 de junio de 2026. Participación electoral: 72,033 %.