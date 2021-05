El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer que los partidos políticos Perú Libre y Fuerza Popular llegaron a un acuerdo sobre el número de debates. Se realizarán dos encuentros en el marco de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“En reunión convocada por el JNE, las agrupaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular acordaron por consenso la realización de dos debates de cara a la segunda elección presidenciales”, informó el ente electoral en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Qué cosas no podré hacer si no pago mi multa electoral?

Los personeros legales y representantes de ambos partidos políticos acudieron a una cita convocada por el JNE esta mañana, en la cual se iba a plantear su propuesta luego que no se llegara a un acuerdo ante un planteamiento inicial para que se realizaran cuatro debates en esta segunda vuelta: uno de equipos técnicos, otro de vicepresidentes y dos entre los dos postulantes a la presidencia.

#LoÚltimo | En reunión convocada por el #JNE, las agrupaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular acordaron por consenso la realización de dos debates de cara a la segunda elección presidencial. pic.twitter.com/p3lL50nmz1 — JNE Perú (@JNE_Peru) May 12, 2021

El JNE agradeció la “capacidad democrática” de Perú Libre y Fuerza Popular y señaló que los detalles de los dos debates que se realizarán se definirán en una próxima reunión a realizarse el viernes 14 de mayo.

Esta mañana, Keiko Fujimori publicó en redes sociales un mensaje en el cual adelantaba que Fuerza Popular iba a acceder a la propuesta de realizar dos debates en lugar de cuatro.

“Estoy pidiendo a Lucho Galarreta, nuestro secretario general, que vaya hoy a la reunión del jurado a aceptar los dos debates planteados ahora por el máximo ente electoral, esa será nuestra posición final”, dijo.

Sobre el pedido del presidente del JNE: Acepto su nueva propuesta de 2 debates. pic.twitter.com/YKeVxzncWY — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 12, 2021

La noche del martes, a su turno, Pedro Castillo aseguró que iba a respetar la institucionalidad del JNE.

“Vamos a seguir conversando mañana [hoy] con un personero, me han adelantado que [son] dos debates. No me estoy corriendo, soy respetuoso de la institucionalidad electoral. Anteriormente se ha hecho [debatir] porque todavía no se pronunciaba el jurado”, indicó en declaraciones difundidas por Canal N.

MÁS NOTICIAS SOBRE LAS ELECCIONES 2021 EN PERÚ

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Francisco Sagasti admite errores en el manejo de la pandemia | ENTREVISTA

Presidente Francisco Sagasti conversó con Diario Correo