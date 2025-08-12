El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió suspender la inscripción de la alianza electoral Ahora Nación, al establecer que el partido Salvemos al Perú, integrante de la coalición, debe completar el registro de su dirigencia y la actualización de su estatuto. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 248-2025-DNROP/JNE, emitida por el Registro de Organizaciones Políticas.

El proceso se mantiene bloqueado por una disputa entre el personero legal titular, Julio César Gamboa, y el presidente del partido, Guillermo Suárez. En enero, Gamboa solicitó inscribir a varios miembros de la dirigencia, pero Suárez presentó un desistimiento que fue aceptado por el JNE, e impulsó una lista de directivos propia.

Ambas partes apelaron y presentaron nuevas solicitudes en febrero y marzo, que posteriormente fueron desistidas.

En junio, retomaron los trámites por separado: Gamboa planteó cambios parciales en el estatuto, mientras que Suárez incluyó modificaciones y la inscripción del Órgano Electoral Central.