La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió apartar al magistrado Francisco Távara de un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La medida fue tomada porque la JNJ consideró que Távara había adelantado opinión sobre un tema relacionado: la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.

La resolución, emitida el 12 de setiembre, responde a un pedido de la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien argumentó que Távara había fijado una posición pública sobre el caso en diversos medios de comunicación. Esta acción fue interpretada por la JNJ como un “adelanto de opinión”.

Por ello, la entidad concluyó que la participación de Távara podría influir en el proceso disciplinario contra Delia Espinoza. La decisión de apartarlo se tomó el 16 de julio, sin la presencia del magistrado y con los votos en contra de Jaime De la Puente Parodi y Germán Serkovic Gonzáles.