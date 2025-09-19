El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto la propuesta para suspender por seis meses a Delia Espinoza en su cargo de fiscal de la Nación, en el marco del proceso disciplinario que afronta por no acatar la disposición de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema titular.

La sesión se desarrolló poco después de las 10:00 horas en la sede de la JNJ, en San Isidro, con la participación de seis de los siete miembros del pleno. Durante la audiencia se informó que Espinoza fue notificada en dos direcciones, además de por correo y casilla electrónica, confirmando la recepción de la citación.

Tras constatar su inasistencia, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, comunicó que la causa quedaba al voto. Con ello, el organismo decidirá en los próximos días si procede la suspensión de la titular del Ministerio Público.