El vocero de la bancada de Avanza País, Jorge Montoya, opina que los ministros Luis Barranzuela (Interior), Carlos Gallardo (Educación) y Gisela Ortíz (Cultura) debe ser retirados del Gabinete por no ser idóneos para sus cargos. Ese será uno de los puntos de debate de su agrupación para otorgar el voto de confianza.

¿Su bancada condicionará el voto de confianza a la destitución de los ministros Luis Barranzuela y Carlos Gallardo?

No vamos a condicionar nada, pero estamos observando que esos ministros no son idóneos para ocupar esos cargos. Hemos dado el anuncio y la alerta pública. Esperemos que el presidente Castillo tome conciencia de lo que pasa. Hemos pedido la salida de ellos.

¿Qué harán si no se van?

Esa será una decisión de la bancada. No puedo adelantar opinión. Lo diremos días previos al voto de confianza al Gabinete.

¿Al menos una opinión personal?

No puedo.

¿Pero mantenerlos en sus cargos de ministros qué significaría?

El presidente cambió de Gabinete para solucionar el problema de Bellido, pero al nombrar a esos ministros mantuvo el mismo perfil político en los ministerios, con gente de fines y propósitos que él solamente sabe. No los puso casualmente sino porque necesita que hagan una tarea, así como lo hizo Iber Maraví en Trabajo: Solucionar el problema (de inscripción) del Fenatep.

Usted insinúa que han sido colocados para cumplir un propósito. ¿Cuáles serían?

Claro, al mismo estilo que Maraví. Ya nos enteraremos en los próximos días de qué encargos se trata.

¿Pedirá la salida de Gisela Ortiz (Cultura) del Gabinete?

Así es. Tampoco tiene la idoneidad adecuada por sus vinculaciones desde la época del terrorismo con Sendero Luminoso.

¿Cómo podría corroborar la conexión de Ortiz con SL?

Hay una persona vinculada a su época universitaria que reveló y dijo eso, fue profesor y exalumno de La Cantuta, de nombre Wilfredo Risco.

Sujetándose a esos dichos, ¿usted suscribe el testimonio de Risco?

Su palabra vale. No creo que Ortiz haya sido una mansa paloma. Ella tuvo sus ideas y un trabajo ideológico en esa época vinculada al senderismo.

¿Cómo observa la disputa al interior de Perú Libre?

Eso revela que no hay unidad monolítica. Hay diferentes opiniones, pero a su vez revela que el presidente no habla con sus parlamentarios sobre los cambios en el Ejecutivo.

¿Eso acentúa la falta de liderazgo del propio presidente?

Sí.

¿No creyó que esta fisura podría ser ficticia?

Creo que lo sucedido es real, pero no será determinante ni permanente.

¿Siente que hay un cambio sustancial en el gobierno con Mirtha Vásquez en reemplazo de Guido Bellido?

No. Viene a ser lo mismo, con otro estilo, otra característica, pero en el fondo es lo mismo.

¿Por qué?

Porque están en la línea de la izquierda comunista del Gobierno. No, ningún cambio. La única diferencia es que ha dicho que la Asamblea Constituyente no será una prioridad y eso me parece bien, pero lo que debería decir es que la retirará de la agenda porque no generará confianza y alejará más a los actores económicos.

¿Qué hace falta para que considere un cambio sustancial en el Gobierno?

Retirar la Constituyente y cambiar a los ministros cuestionados, pero háganlo ahora, no esperen hasta la confianza. Sería una buena señal.

¿Renovación Popular se reunirá con la premier?

Vamos a tomar la decisión en la bancada el día lunes por la mañana.

¿Cómo toma la designación de Richard Rojas, operador de Vladimir Cerrón, como embajador en Venezuela?

Como un despropósito. Castillo se lleva el premio a la elección de malos funcionarios. Nunca he visto que se cometan tantos errores en un gobierno. No puede ponerse a cualquiera de embajador.

Perfil

Jorge montoya es congresista de la República. En la Marina ocupó cargos como, por ejemplo, director de Armas Navales, comandante de Escuadra, director general de Materiales, comandante general de Operaciones del Pacífico, entre otros.

