Tras concluir una mesa de trabajo técnico con gremios del sector transporte, el exministro y excandidato presidencial Jorge Nieto descartó cualquier posibilidad de asumir un cargo en el gabinete de la virtual mandataria electa Keiko Fujimori.

El líder político precisó ante los medios que mantendrá una línea de total independencia ejecutiva respecto al próximo Gobierno, y aclaró que su posición habría sido idéntica de haber ganado el balotaje Roberto Sánchez.

En paralelo, la agrupación que dirige, El Buen Gobierno, enfrenta un escenario adverso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La legislación electoral vigente exige que los partidos inscriban un mínimo de 8 fórmulas a gobiernos regionales y 40 candidaturas a alcaldías provinciales o locales para conservar su registro. Sin embargo, la organización solo logró formalizar 6 listas regionales y 36 candidaturas municipales, por debajo de los umbrales obligatorios.

Esta situación coloca al partido bajo el supuesto legal de cancelación de inscripción, decisión que será resuelta por el pleno del tribunal electoral a inicios de 2027.

Nieto minimizó el riesgo y atribuyó el incumplimiento a una caída masiva de la plataforma digital de pagos institucionales del Estado durante las últimas horas del cronograma de inscripción, lo que habría impedido a sus personeros completar las transacciones a tiempo.