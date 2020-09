José Domingo Pérez negó conocer a Rosemary Silva Acevedo, concuñada del presidente Martín Vizcarra, tras la afirmación, en un audio, de la exsecretaria de despacho Karem Roca, de que el fiscal de equipo especial Lava Jato coordinaba con la esposa de Gabriel Díaz, hermano de la esposa del jefe de Estado, Maribel Díaz.

“ No conozco a ninguna de las personas que se hace mención . Cuando yo retorno a Lima, el señor Vizcarra recién ocupa un cargo público. Es decir, no he podido investigar porque no era fiscal de Moquegua en la época en que él era autoridad pública”, expresó en diálogo con RPP.

Según Pérez, él fue fiscal de Moquegua desde el 26 de marzo del 2008 hasta el 14 de enero del 2011, cuando Vizcarra no era autoridad pública, por lo tanto, no lo investigó.

“Es imposible que haya podido investigar al exgobernador Martín Vizcarra porque cuando yo me he desenvuelto como fiscal de Moquegua, él no tenía ningún cargo público. He sido fiscal de Moquegua del 26 de marzo del 2008 al 14 de enero del 2011. Yo vine a Lima retornando a mi plaza titular, soy fiscal anticorrupción titular, soy fiscal nombrado de Lima, por lo tanto, esa información de que a mí me trajo Martín Vizcarra me parece absurda y ridícula", manifestó.

Domingo Pérez también negó conocer al presidente y que la investigación en que estuvo involucrado Vizcarra fue ‘El Moqueguazo’, que concluyó con la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua.

“Cuando cayó esa falsa información, que últimamente se dio a conocer, como si yo hubiese beneficiado al señor Martín vizcarra en dicha investigación, trajeron a colación el caso ‘Chincheros’. Recibí la denuncia del procurador Amado Enco contra Martín Vizcarra en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones y otra pluralidad de personas, pero mi competencia me impedía investigar a cualquier ministro de Estado y por lo tanto, lo que realicé al recibir esa denuncia, fue derivarla a la Fiscalía de la Nación”, explicó el fiscal.

VIDEO RECOMENDADO

Karem Roca en nuevo audio: “Ellos manejan a Domingo Pérez y a Zoraida Ávalos”

Karem Roca en nuevo audio: “Ellos manejan a Domingo Pérez y a Zoraida (Ávalos)”. (Audio: Correo)