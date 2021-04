La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público dispuso abrir indagación preliminar contra el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, por una queja presentada por el abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, en el marco del caso Odebrecht.

De acuerdo al documento, al que tuvo acceso Correo, la fiscal adjunta superior Silvana Rejas Cevasco -responsable de la comisión de investigación preliminar de quejas de Control Interno- ha solicitado a Pérez Gómez que, en un plazo de cinco días hábiles, presente un informe por escrito sobre los hechos que acusa la defensa del partido fujimorista.

Asimismo, Rejas Cevasco dispuso “realizar las diligencias conducentes, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de cuestionamiento”.

En el citado documento, se lee que el abogado de Fuerza Popular alega hasta cinco presuntas infracciones de Pérez en su actuación como fiscal provincial titular anticorrupción del Equipo Especial por haber presentado la acusación contra Keiko Fujimori y otras 40 personas cuando, según señala, quedaban pendientes diligencias por realizar.

Por ejemplo, Riera señala que el fiscal dispuso la conclusión de la investigación preparatoria y acusó el mismo día (11 de marzo) “pese a que en la Carpeta Fiscal No 55-2017 se tenían programadas cuatro declaraciones por realizarse en dicha fecha, a las 8.00 am, 9.00 am, 10.00 am y 11.am, las cuales no se llevaron a cabo, omitiendo completamente la Fiscalía comunicar algo al respecto y dejando de lado tales actos de investigación. Ello infringe el principio funcional de objetividad de la labor fiscal y los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a la prueba”.

El abogado también indica que el representante del Ministerio Público evidencia “un ánimo indebido de perjudicar a esta parte procesal no solo en el proceso, sino en su legítima actividad política, en el proceso electoral 2021 que se encuentra en trámite y a pocas horas de las elecciones generales”.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Pérez ha descartado tener algún tipo de animadversión con la candidata presidencial Keiko Fujimori y que la investigación data desde hace tres años.

Pérez Gómez ha solicitado 30 años y 10 meses para la lideresa del partido fujimorista por el presunto financiamiento ilícito de Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Hay otros cuarenta acusados como Jaime Yoshiyama, exsecretario de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Mark Vito Villanela, esposo de Fujimori Higuchi; Pier Figari y Ana Herz, exasesores fujimoristas; José Chimper, miembro del directorio de Banco Central de Reserva (BCR).

