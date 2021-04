Keiko Fujimori, candidata presidencial por el partido político Fuerza Popular, agradeció a Dios por pasar la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 y propuso que el Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Esto en referencia a la ideología de su oponente Pedro Castillo, postulante de Perú Libre, quien lideró la votación de la primera vuelta.

“Propongo generar riqueza, no pobreza, propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla, expropiarla, propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte, propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo, propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a toda la humanidad”, afirmó en un pronunciamiento esta tarde.

Asimismo, la lideresa del fujimorismo indicó que sus amigos le han sugerido atacar las debilidades de su contrincante, pero negó de manera contundente aceptar dichas recomendaciones, por lo que no caerá en la campaña del miedo, y así le pidió a los miembros de su partido.

Keiko Fujimori: “Propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte” - Canal N

“Sería más fácil atacar, pero le digo claramente, señor Castillo, yo no voy a terruquear a nadie, esto va a ser un debate de ideas, lo que nos corresponde es mostrarle al país el país que queremos construir y claro, esta propuesta va más allá que las personas porque lo que se muestran son dos caminos totalmente opuestos”, manifestó.

Keiko Fujimori consideró que el Perú necesita unidos a todos los peruanos porque han habido “20 años de críticas, confrontación, odio, de venganza”, por lo que “tiene que parar”.

“Por eso es que les propongo es que en lugar de abrir las heridas, tenemos que curarlas, que nos acerquemos en vez de alejarnos, y nos perdonemos en vez de atacar. También es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión, pero nosotros no vamos a hacer eso. A partir de ahora llevaré mis propuestas de mensaje y esperanza y esto se resumen en una sola palabra: reencuentro de los peruanos”, aseveró.