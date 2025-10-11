El presidente de la República, José Jerí Oré, dispuso que los ministros de Estado presenten, en un plazo máximo de 24 horas, un informe detallado sobre la situación actual y la gestión de cada uno de sus portafolios. La medida fue comunicada a través de un oficio remitido a los titulares de los ministerios.

Según se indica en el documento, el objetivo de esta disposición es “fortalecer la articulación, evaluación y priorización de las políticas públicas del Poder Ejecutivo”.

El informe solicitado deberá incluir información sobre cinco aspectos principales. En primer lugar, la gestión presupuestal, con detalles sobre la ejecución de los recursos asignados durante el año, el estado de las inversiones y las proyecciones financieras.

También se exige un balance de los programas, proyectos y servicios prioritarios, con sus objetivos, resultados alcanzados, indicadores y dificultades identificadas.

Asimismo, los ministros deberán incluir un análisis de la gestión de recursos humanos, precisando el número de servidores, plazas ocupadas y vacantes, así como las modalidades de contratación.

En el componente de diagnóstico institucional, se espera la identificación de fortalezas, limitaciones, riesgos y oportunidades que enfrente cada cartera.

Finalmente, el jefe de Estado ha pedido que los titulares del Gabinete propongan medidas de mejora o iniciativas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública y al cumplimiento de los objetivos nacionales.