El presidente José Jerí Oré destacó que la actualización del estado de emergencia incorpora lineamientos que permitirán enfrentar con mayor firmeza las actividades delictivas.

El anuncio lo realizó durante la ceremonia por el 81.° aniversario de la Región Policial Lima, donde también subrayó la importancia de ordenar mejor las intervenciones.

“Las medidas que ayer hemos aprobado, luego de un profundo análisis, reflexiones y sobre la base del principio de realidad, nos dan más herramientas, pautas, guías para actuar de forma organizada y más contundente contra la delincuencia”, afirmó.

Jerí Oré señaló que la presencia del Ejecutivo en la ceremonia tiene como propósito respaldar la labor de los cerca de 22 mil agentes de la Región Policial Lima.

También exhortó a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos locales a redoblar su trabajo conjunto contra la criminalidad.

El jefe del Estado recordó que la norma publicada anoche incorpora nuevas herramientas como el Comando de Coordinación Operativa Unificada, el empleo de satélites y drones para el control territorial y la restricción del traslado de dos personas en motocicleta, entre otras disposiciones orientadas a reforzar la seguridad.