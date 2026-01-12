El presidente de la República, José Jerí, anunció que su gobierno ha descartado la creación de un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular, una propuesta que había sido planteada por el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, Jerí señaló que la migración irregular en el Perú “es un problema” y la atribuyó a la debilidad en el control de fronteras.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, que era eventualmente un corredor humanitario”, expresó el jefe de Estado.

Migración irregular y seguridad ciudadana

Durante la entrevista, el mandatario afirmó que no permitirá el ingreso irregular de migrantes al país y vinculó este fenómeno con el incremento de la inseguridad ciudadana.

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema que se desencadena con la inseguridad es justamente la migración irregular, porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país”, declaró.

Jerí aseguró que su gobierno realiza acciones permanentes, durante todo el día, para identificar a personas en situación irregular y proceder con su retorno a los países de origen, en el marco de la ley.

Alternativas en evaluación con Cancillería

El presidente indicó que, si bien el corredor humanitario ha sido descartado, el Ejecutivo viene evaluando mecanismos alternativos junto con la Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el retorno de migrantes irregulares.

“Tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder implementar, de forma colectiva, para dar facilidades a los irregulares para que puedan volver a su país”, señaló, precisando que ello dependerá también de la recuperación del orden democrático en Venezuela y de la voluntad de retorno de los propios migrantes.

Propuesta impulsada desde Chile

La posibilidad de habilitar un corredor humanitario regional fue una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast. Antes de viajar a Lima, el mandatario electo chileno había señalado que su propuesta buscaba garantizar un retorno seguro y coordinado de migrantes sin estatus regular, con apoyo de los países de tránsito.

“Nosotros no podemos tener personas acá que no sabemos quiénes son”, afirmó Kast en declaraciones previas a la prensa chilena, al insistir en la necesidad de una salida ordenada de migrantes irregulares.