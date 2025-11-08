El presidente José Jerí lideró un operativo policial en los distritos de Santa Anita y Cercado de Lima, como parte de las acciones que el Gobierno impulsa para fortalecer la seguridad ciudadana.

El recorrido inició en Santa Anita, donde el mandatario verificó el trabajo conjunto de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo del distrito. Acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, participó en labores de patrullaje en la zona del óvalo de Santa Anita.

Más tarde, Jerí se trasladó al Cercado de Lima, donde se efectuaron controles de identidad a conductores y motociclistas.

El objetivo de la intervención fue ubicar personas con requisitoria vigente y detectar vehículos que circulen de manera irregular.

El Gobierno anunció que continuará reforzando estas estrategias con la optimización del estado de emergencia, que contempla la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada y el aumento del patrullaje mediante imágenes satelitales, drones y cámaras de videovigilancia, además de medidas más estrictas en los penales.