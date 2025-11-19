El presidente de la república, José Jerí, llegó a La Libertad para desarrollar una jornada de trabajo enfocada en atender los principales problemas de la región, con prioridad en seguridad ciudadana, infraestructura básica, agua y saneamiento, además de la revisión de proyectos de inversión vinculados al desarrollo territorial.

Acompañado por integrantes del gabinete ministerial, el mandatario tiene programado reunirse con autoridades regionales, provinciales y distritales para coordinar compromisos y definir acciones concretas en estos temas.

La visita se enmarca en el plan del Ejecutivo de recorrer todas las regiones en un lapso de tres meses para identificar directamente las necesidades de la ciudadanía y acelerar proyectos pendientes.

Como inicio de sus actividades, Jerí encabezó el izamiento del pabellón nacional y la entonación del himno en la Plaza de Armas de Trujillo, acto que dio paso al despliegue de su agenda en la zona.

En la ceremonia participaron el ministro de Defensa, César Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, y la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, junto a otras autoridades locales.