El presidente de la República, José Jerí Oré, realizó visitas inopinadas a las comisarías de Surquillo y Lince con el propósito de conocer de primera mano las necesidades de la Policía Nacional y los principales problemas de seguridad que afectan a ambos distritos.

En Surquillo, el mandatario inspeccionó la comisaría de la avenida San Diego, cuya infraestructura resultó dañada por la caída del techo. Acompañado por la alcaldesa Cintia Loayza Álvarez, evaluó alternativas para reubicar la sede policial y destinó su atención a un terreno estatal que podría albergar un futuro complejo de seguridad ciudadana.

“Estamos comprometidos con mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de los serenazgos. Un país seguro se construye con planificación”, expresó Jerí durante la visita.

Posteriormente, el jefe de Estado se dirigió a Lince, donde dialogó con los efectivos sobre patrullaje, control de delitos y operativos contra el microtráfico, la prostitución clandestina y la extorsión.

“La seguridad no se impone solo con sanciones, sino con presencia constante y coordinación entre todos los niveles del Estado. Vamos a seguir en las calles, escuchando y actuando”, afirmó Jerí.