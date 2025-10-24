El presidente de la República, José Jerí, encabezó una nueva jornada de patrullajes en Lima Metropolitana con el propósito de reforzar la lucha contra la delincuencia durante el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno. Esta fue la tercera noche consecutiva en la que el mandatario participó de manera activa en operativos conjuntos con las fuerzas del orden.

El recorrido del jefe de Estado comenzó en Puente Piedra, donde estuvo acompañado por el alcalde Rennán Espinoza, y continuó en la urbanización Pro, en Los Olivos. Desde allí, Jerí destacó el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas en la recuperación del control territorial e indicó que pronto se presentará un informe con los resultados de los primeros días de intervención. “Próximamente estaremos dando a conocer el balance de los resultados alcanzados en los primeros tres días”, señaló.

Durante sus declaraciones, el mandatario aseguró que mantendrá su presencia constante en las calles junto a los equipos de seguridad. “No habrá un día en que no salgamos a patrullar mientras dure el estado de emergencia. Estaremos acompañando a las autoridades. En las madrugadas vamos a estar ahí donde nos necesiten”, afirmó.

Tras sus actividades en Lima Norte, Jerí visitó la Comisaría Alfonso Ugarte, donde pidió un informe al alto mando policial al no encontrar al comisario de turno. Más tarde, supervisó la División de Emergencia Radio Patrulla de la Policía Nacional en La Victoria para verificar el despliegue de los efectivos durante los primeros días del estado de emergencia.