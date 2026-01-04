El presidente José Jerí afirmó esta noche que el Perú no dará acogida a personas relacionadas con quienes gobernaron Venezuela durante años.

El pronunciamiento se produjo al referirse a las nuevas medidas migratorias adoptadas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, el jefe del Estado fue enfático al señalar: “Están avisados. No son bienvenidos a nuestro país quienes oprimieron a un país por años” , en referencia a ciudadanos extranjeros vinculados al régimen venezolano que podrían intentar ingresar al territorio peruano.

El Ministerio del Interior informó que, mediante la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán nuevas disposiciones migratorias frente a los acontecimientos registrados en Venezuela.

Según precisó el sector, “se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país conforme al libre ejercicio de nuestra soberanía en pro del orden interno y seguridad nacional, respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evitar la justicia” .

