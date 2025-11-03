El presidente de la República, José Jerí, promulgó este lunes 3 de noviembre, una ley destinada a fortalecer la lucha contra la extorsión en el sector transporte, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Dicha norma se enmarca en el conjunto de medidas anunciadas recientemente por el Ejecutivo a los representantes del gremio de transportistas, en el contexto del estado de emergencia decretado ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

En su intervención, el jefe de Estado enfatizó que la lucha contra la delincuencia demanda una relación de confianza entre el Estado y la ciudadanía, además de una estrecha coordinación con los sectores productivos.

“Si no confiamos en lo que podemos hacer en este momento, nunca nos vamos a unir”, señaló Jerí.

El mandatario afirmó que el Ejecutivo viene cumpliendo los compromisos asumidos durante los anteriores espacios de diálogo y resaltó que esta ley figura entre las más importantes del conjunto de medidas acordadas con el gremio de transportistas.

Jerí anunció también que el Ejecutivo prepara nuevas intervenciones en el marco del estado de emergencia, orientadas principalmente a las zonas de mayor tránsito y concentración de empresas de transporte. Estas medidas, precisó, estarán enfocadas en reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y en optimizar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Asimismo, el jefe de Estado destacó la reciente creación de una unidad especializada en el Ministerio del Interior y adelantó que en los próximos días se actualizarán las disposiciones del estado de emergencia con la incorporación de nuevas estrategias.

En el marco de una estrategia integral, el Gobierno ha iniciado encuentros con los gerentes de seguridad ciudadana de los distritos incluidos en el estado de emergencia, con el fin de adecuar las medidas a la realidad de cada zona. Jerí subrayó que esta coordinación permitirá intervenir con mayor eficacia y precisión.

“Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, sostuvo el mandatario con tono enérgico al reafirmar su compromiso en la lucha contra la criminalidad.